УПЛ. Полтавская "Ворскла" в добавленное время спасла игру с "Александрией"

Полтавская "Ворскла" сыграла вничью с "Александрией" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Александрия" открыла счет в матче уже на 8-й секунде игры, когда Роман Яремчук отобрал мяч у защитника "Ворсклы" Александра Дитятьева, вышел один на один с вратарем Дмитрием Непогодовым и отправил мяч в сетку.

Он же отличился голом на 22-й минуте, выиграв верховую борьбу за мяч перед вратарской зоной "Ворсклы".

Хозяева пытались отыграться весь второй тайм, но при этом создавали минимум реальных голевых моментов. Однако в добавленное арбитром время "Ворскле" удалось добиться ничьей - на 91-й минуте Александр Кобахидзе реализовал пенальти, а еще через две минуты Владимир Одарюк ногой замкнул передачу с фланга.

Результат матча не повлиял на положение команд в турнирной таблице. "Александрия" осталась на четвертом месте, имея в активе 21 очко. "Ворскла" набрала 16 очков и находится на седьмой позиции.

Ворскла - Александрия 2:2 (0:2)

Голы: Кобахидзе (90+1, с пенальти), Одарюк (90+3) – Яремчук (1, 21)

В: Непогодов, Пердута (Загорулько, 44), Дитятьев, Чеснаков, Симинин, Скляр, Голодюк, Турсунов, Кобахидзе, Ребенок, Хлебас (Одарюк, 70)

Ал: Леванидов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуриков, Козак (Жичиков, 89), Огиря, Запорожан, Леонов (Чорний, 76), Яремчук (Старенький, 64), Пономарь

Предупреждения: Чеснаков, Дитятьев – Козак, Пономарь, Чорний, Басов.