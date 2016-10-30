Хет-трик Роналду позволил "Реалу" остаться лидером чемпионата Испании

Мадридский "Реал" остался на вершине турнирной таблицы чемпионата испанской Ла Лиги после матчей 10-го тура.

Вчера команда Зинедина Зидана победила на выезде виторийский "Алавес" со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче сделал Криштиану Роналду, он же при счете 2:1 не реализовал пенальти.

Тем временем, "Барселона" благодаря единственному голу Рафаэля Алькантары победил "Гранаду". В основном составе "Гранады" вышел украинский форвард Артем Кравец, но ему не удалось отличиться полезными действиями на поле и на 72-й минуте он был заменен.

Мадридский "Атлетико" благодаря дублям Янника Феррейры Карраско и Кевина Гамейро победил "Малагу" со сечтом 4:2. Благодаря этому, а также неудачам "Вильярреала" и "Севильи" в своих матчах тура, команда Диего Симеоне поднялась с пятого на третье место.

Результаты 10-го тура с участием лидеров:

Алавес - Реал - 1:4 (1:2)

Голы: Дэйверсон (7) - Роналду (17, с пенальти, 33, 88), Мората (84).

Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)

Гол: Алькантара (49).

Атлетико - Малага - 4:2 (3:0)

Голы: Феррейра Карраско (8, 87), Гамейро (24, 44) - Рамирес (31), Камачо (65).

Спортинг Хихон – Севилья - 1:1 (1:1)

Голы: Мои Гомес (20) – Вьетто (4).

Эйбар – Вильярреал - 2:1 (0:1)

Голы: Рамис (80), Педро Леон (87) – Бруно Сориано (41, с пенальти).

Положение лидеров:

1. Реал - 24

2. Барселона - 22

3. Атлетико - 21

4. Севилья - 21

5. Вильярреал - 19

"Гранада" Артема Кравца остается единственной командой Ла Лиги, которая еще не выигрывала в нынешнем сезоне. С тремя очками она занимает последнее 20-е место в турнирной таблице.

Севильский "Бетис", где играет Роман Зозуля, находится на 12-й позиции в чемпионате, но может подняться на восьмую строчку, если сегодня в матче 10-го тура обыграет барселонский "Эспаньол".