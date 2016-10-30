Хет-трик Роналду позволил "Реалу" остаться лидером чемпионата Испании
За командой Зинедина Зидана следует "Барселона", а мадридский "Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице.
Мадридский "Реал" остался на вершине турнирной таблицы чемпионата испанской Ла Лиги после матчей 10-го тура.
Вчера команда Зинедина Зидана победила на выезде виторийский "Алавес" со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче сделал Криштиану Роналду, он же при счете 2:1 не реализовал пенальти.
Тем временем, "Барселона" благодаря единственному голу Рафаэля Алькантары победил "Гранаду". В основном составе "Гранады" вышел украинский форвард Артем Кравец, но ему не удалось отличиться полезными действиями на поле и на 72-й минуте он был заменен.
Мадридский "Атлетико" благодаря дублям Янника Феррейры Карраско и Кевина Гамейро победил "Малагу" со сечтом 4:2. Благодаря этому, а также неудачам "Вильярреала" и "Севильи" в своих матчах тура, команда Диего Симеоне поднялась с пятого на третье место.
Результаты 10-го тура с участием лидеров:
Алавес - Реал - 1:4 (1:2)
Голы: Дэйверсон (7) - Роналду (17, с пенальти, 33, 88), Мората (84).
Барселона - Гранада - 1:0 (0:0)
Гол: Алькантара (49).
Атлетико - Малага - 4:2 (3:0)
Голы: Феррейра Карраско (8, 87), Гамейро (24, 44) - Рамирес (31), Камачо (65).
Спортинг Хихон – Севилья - 1:1 (1:1)
Голы: Мои Гомес (20) – Вьетто (4).
Эйбар – Вильярреал - 2:1 (0:1)
Голы: Рамис (80), Педро Леон (87) – Бруно Сориано (41, с пенальти).
Положение лидеров:
1. Реал - 24
2. Барселона - 22
3. Атлетико - 21
4. Севилья - 21
5. Вильярреал - 19
"Гранада" Артема Кравца остается единственной командой Ла Лиги, которая еще не выигрывала в нынешнем сезоне. С тремя очками она занимает последнее 20-е место в турнирной таблице.
Севильский "Бетис", где играет Роман Зозуля, находится на 12-й позиции в чемпионате, но может подняться на восьмую строчку, если сегодня в матче 10-го тура обыграет барселонский "Эспаньол".