УПЛ. "Заря" победила "Зирку" и вернулась на второе место в чемпионате

Луганская "Заря" победила кропивницкую "Зирку" в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги, который состоялся на запорожской "Славутич-Арене". Поединок завершился со счетом 2:1.

В первом тайме за "Зарю" гол забил Иван Петряк. На 15-й минуте он отобрал мяч у опорного полузащитника "Зирки" Айтора Фернандеса, после чего реализовал выход один на один с вратарем гостей Евгением Пастом.

Второй гол хозяева забили на 59-й минуте. Желько Любенович передачей из глубины поля вывел Евгения Караваева один на один с Пастом. Караваев мог забивать сам, но сбросил мяч под удар Владиславу Кулачу, и форвард "Зари" поразил пустые ворота.

"Зирка" отквитала один гол лишь в компенсированное арбитром время, когда Артем Ситало заработал пенальти, а Игорь Загальский его реализовал.

Таким образом, "Заря" добыла девятую победу в сезоне и вернулась на второе место в турнирной таблице, обогнав киевское "Динамо". В активе "Зари" 29 очков, у "Динамо" - 27 очков.

"Зирка" с 11 очками осталась на восьмом месте в турнирной таблице, но уже сегодня ее может опередить каменская "Сталь", если выиграет свой матч 13-го тура у "Днепра".

Заря (Луганск) - Зирка (Кропивницкий) - 2:1 (1:0)

Голы: Петряк (15), Кулач (60) – Загальский (90+1, с пенальти)

Зар: Шевченко, Опанасенко, Гречишкин, Форстер, Каменюка, Чайковский, Караваев (Паулиньо, 62), Харатин, Любенович, Петряк (Соболь, 71), Бонавентуре (Кулач, 46)

Зир: Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Зубков (Локтионов, 53), Айтор Фернандес (Фаворов, 64), Щедрый, Ситало, Загальский, Бацула, Калинин (Попов, 57)

Предупреждения: Харатин, Чайковский – Кучеренко, Перейра.