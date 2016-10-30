Премьер-лига. Заря - Зирка: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) луганская "Заря" на запорожской "Славутич-Арене" принимает кропивницкую "Зирку".

В минувшем сезоне "Заря" осталась в шаге от завоевания первой для себя бронзы чемпионата Украины, но в этом году луганчане намерены побороться даже не за третье, а за второе место в турнирной таблице УПЛ. Кризис в киевском "Динамо" позволил "бело-черным" на равных соперничать с командой Сергея Реброва в чемпионате - более того, ранее в личной встрече "Заря" победила киевлян на выезде со счетом 1:0.

Трудности "Зари" заключаются в тяжелом графике и короткой скамейке запасных. В минувшую среду луганчане провели изнурительную игру с "Динамо" в Кубке Украины (2:5 ОТ), а уже в следующий четверг они проведут в Одессе домашний матч против роттердамского "Фейеноорда" в Лиге Европы. В таком графике кропивницкая "Зирка" выглядит наименее серьезным соперником для луганчан, а потому тренер "Зари" Юрий Вернидуб решил дать отдохнуть в этой игре основным защитникам Михаилу Сивакову, Эдуарду Соболю, а также форварду Владиславу Кулачу. Вместе с тем, другие лидеры команды - Никита Каменюка, Желько Любенович и Иван Петряк начнут игру против "Зирки" в основе. Победа в этой встрече очень важна для "Зари" - в случае успеха, луганчане смогут вернуться на второе место в турнирной таблице.

Для "Зирки", которая декларирует задачу попадания в Топ-6 турнирной таблицы по итогам первых двух кругов чемпионата, эта встреча также крайне важна. На данный момент "красно-желтые" уступают замыкающему первую шестерку "Черноморцу" сразу семь очков. Соответственно, неудача может еще сильнее усложнить для команды Дарио Друди положение в чемпионате.

Впрочем, в "Зирке" надеются на лучшее - тем более, в первом круге кропивниччане уже отбирали очки у "Зари". Тогда команда еще под руководством Сергея Лавриненко завершила домашний матч с соперником со счетом 1:1.

Букмекеры считают фаворитом матча "Зарю", на выигрыш которой можно поставить с коэффициентом до 1,33. На успех "Зирки" принимаются ставки с коэффициентами до 13,00, на ничью - до 5,43.

Матч "Заря" - "Зирка" начнется на стадионе "Славутич-Арена" в 14:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".