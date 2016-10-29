"Ювентус" выиграл у "Наполи" в центральном матче тура итальянской Серии А

В Турине завершился центральный матч 11-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал "Наполи" и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

"Ювентус" укрепил свое лидерство в турнирной таблице Серии А.

Первый тайм этого матча оказался безголевым, а все основные события происходили после перерыва. В самом начале второго тайма, на 50-й минуте счет открыл игрок туринской команды Леоанрдо Бонуччи. Впрочем, спустя всего 4 минуты игрок "Наполи" Хосе Кальехон сумел выровнять положение в счете.

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Тем не менее, фаворит матча "Ювентус" владел заметным преимуществом и, в конце концов, сумел забить победный гол. На 71-й минуте Гонсало Игуаин нанес решающий удар в матче - 2:1. Примечательно, что Игуаин только в летнее межсезонье-2016 перешел в "Ювентус"... из "Наполи".

Таким образом, "Ювентус" одержал 9-ю победу в чемпионате при 2 ничьих и набрал 27 очков. У "Наполи" (6 побед, 2 ничьи, 3 поражения) осталось 20 баллов.

"Рома", "Милан" и "Лацио", которые также входят в Топ-5 турнирной таблицы чемпионата Италии, свои матчи 11-го тура проведут в воскресенье, 30 октября.