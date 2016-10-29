"Шальке" с Коноплянкой сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" в матче Бундеслиги

В Дортмунде завершился матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором "Боруссия" принимала на своем поле "Шальке-04" из Гельзенкирхена и команды сыграли вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче принял участие украинский легионер "Шальке" Евгений Коноплянка.

Игра в Дортмунде проходила в приблизительно равной обоюдоострой борьбе. Украинец Коноплянка вышел на поле на 75-й минуте и за 15 минут плюс добавленное арбитром время сумел отличиться только захватом соперника и штрафным для "Боруссии". Но, украинец избежал предупреждения. Нанести хотя бы один удар по воротам он так и не успел.

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После этого матча на счету "Шальке" 8 очков и 12-е место. У "Боруссии" - 15 очков и 5-е место

Лидером чемпионата по-прежнему остается мюнхенская "Бавария", на счету которой 23 очка. Сегодня "Бавария" обыграла в гостях "Аугсбург" со счетом 3:1.