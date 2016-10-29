"Динамо" обыграло "Карпаты" в матче Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало львоские "Карпаты" и выиграло со счетом 4:1.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Киевляне достаточно активно начали матч и быстро воплотили свое преиммущество в счете на табло. На 18-й минуте первый гол забил Артем Беседин. Контратака Динамо 3 в 2 после перехвата Ориховского в середине поля привела к тому, что низовым ударом в дальний угол Беседин открыл счет. А спустя 10 минут, на 28-й, гол забил забил Домагой Вида. После навеса с углового хорватский легионер "Динамо" головой неотразимо пробил в угол ворот.

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После перерыва киевляне по-прежнему имели преимущество и на 80-й минуте Николай Морозюк довел счет до крупного. Морозюку удался блестящий прямой удар со штрафного, после которого мяч влетел под перекладину ворот - 3:0.

Наконец, на 84-й минуте Павел Ориховский забил четвертый гол в ворота львовян. Буяльский разобрался с защитником, выкатил мяч под удар Ориховскому, который четко щекой отправил мяч в угол ворот. А спустя 2 минуты гол престижа в составе "Карпат" забил Тарас Завийский. После навеса со штрафного Завийский с линии вратарской головой вколотил мяч в сетку - 4:1.

Таким образом, "Динамо" набрало 27 очков, по-прежнему на 8 баллов отстает от донецкого "Шахтера", но временно опередило луганскую "Зарю" в борьбе за 2-3 места в турнирной таблице. Матч "Заря" - "Звезда" (Кропивницкий) состоится в воскресенье, 30 октября.