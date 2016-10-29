"Шахтер" обыграл "Черноморец" в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черноморец" и выиграл со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Дончане имели преимущество на протяжении всего матча, а два гола забили с разницей в 5 минут в середине первого тайма. На 25-й минуте счет открыл Факундо Феррейра. После атаки горняков Азацкий отбросил мяч назад Каневцеву, тот не смог обработать мяч. Феррейра удачно подставил ногу, от которой мяч закатился в ворота. Грубая ошибка голкипера, да и Азацкий неудачный пас сделал назад.

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А на 30-й минуте Дентиньо удвоил преимущество своей команды. Бернард из центральной зоны сделал передачу влево, Исмаили прострелил вдоль ворот, и Дентиньо с линии вратарской поразил ворота.

Во втором тайме горняки без труда сохранили свое преимущество.

Таким образом, "Шахтер" одержал 11-ю победу в чемпионате при двух ничьих - 35 очков. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" остался на 6-м месте в турнирной таблице - 5 побед, при 3 ничьих и 5 поражениях - 18 баллов.