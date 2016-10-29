"Олимпик" выиграл у "Волыни" в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Сумах на стадионе "Юбилейный" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал луцкую "Волынь" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

В первом тайме на поле шла примерно равная борьба, а голами команды обменялись в середине тайма. На 25-й минуте счет открыла "Волынь" благодаря точному удару Артема Дудика. Контратака гостей закончилась забросом в штрафную, Петров скинул мяч головой. Деда пытался пробить, но его оттеснил защитник, а набежавший Дудик в касание пробил под ближнюю штангу. А спустя 6 минут, на 31-й, Антон Поступаленко сравнял счет. Пока игроки готовились к угловому, Гринь от флажка прострелил к ближнему углу вратарской. Набежавший Поступаленко в касание пробил точно - 1:1.

После перерыва судьбу матча решил эпизод на 52-й минуте. Тимур Парцвания навесил справа, и Дмитрий Гришко, находившийся в минимальном офсайде, пробил головой с отскоком от земли. Вратарь мог отбить мяч, но, похоже, просто не сумел как следует оттолкнуться от сырого газона. Судьи не среагировали на офсайд и засчитали гол - 2:1.

Таким образом, "Олимпик" набрал 20 очков, обошел в турнирной таблице одесский "Черноморец" (18) и теперь делит с "Александрией" 4-5 места.

Еще два матча УПЛ состоятся в субботу - "Шахтер" против "Черноморца" и "Динамо" против "Карпат". Три матча состоятся в воскресенье, 30 октября.