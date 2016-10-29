УПЛ, 13-й тур, "Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

В субботу состоится поединок 13-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017, в котором киевское «Динамо» встретится с львовскими «Карпатами».

Киевское "Динамо" занимает в текущей турнирной таблице Лиги Пари-Матч 3-е место (+7=3–2, разница мячей – 21:9)

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне ЛПМ Жуниор Мораэс (6 мячей, 2 с пенальти). Лидерами по количеству матчей в стартовом составе являются Домагой Вида, Сергей Сидорчук (оба - по 10 матчей) и Николай Морозюк (9 матчей)

Дисквалифицированный Андрей Ярмоленко пропустил бы этот матч в любом случае, из-за травмы. В шаге от дисквалификации: Денис Гармаш, у которого в пассиве 3 предупреждения.

В последних 5 матчах "Динамо" одержало 3 победы при 2 ничьих.

"Карпаты" занимают текущее 12-е место в Лиге Пари-Матч - роследнее (+1=4–7, разница мячей – 11:17). На счету команды 1 очко, вместо 7 набранных из-за дисциплинарного наказания "-6" баллов.

Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне ЛПМ является Густаво Бланко-Лешук (4 мяча). Лидерами по количеству матчей в стартовом составе стали Иван Лобай, Владимир Костевич, Андрей Нестеров, Игорь Худобьяк, Густаво Бланко-Лещук (все – по 12 матчей).

Этот матч из-за дисквалификации пропустит Владимир Костевич. В шаге от дисквалификации находится Андрей Нестеров (3 предупреждения)

В последних 5 матчах "Карпаты" дважды сыграли вничью при трех поражениях.

Очная статистика в чемпионате Украины свидетельсвует о полном преимуществе "Динамо". В 45 матчах 30 побед «Динамо», 10 ничьих, 5 побед «Карпат», разница мячей – 80:31 в пользу «Динамо».

Последние четыре очных матча в Премьер-лиге неизменно завершались победой "Динамо". Так, в первом круге нынешнего сезона "Карпаты" проиграли во Львове со счетом 0:2. Дубль на счету Андрея Ярмоленко.

На котировках букмекерских контор "Динамо" является безоговорочным фаворитом. На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, на ничью 8 к 1, на победу "Карпат" - 18 к 1.

Игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало – в 19:30.

ТВ-трансляцию матча покажет телеканал "2+2".