Киевское "Динамо" попало в 20-ку лучших команд всех времен

Один из самых влиятельных журналов в мировом футболе, издающийся в Лондоне с говорящим названием «4-4-2» опубликовал свой рейтинг 50 лучших команд всех времен, где высокая 20-я позиция отведена киевскому «Динамо», сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Киевляне (команда образца 1985-1987 годов) попали в список со следующей характеристикой: "До того, как в наше время, Prozone и Opta (великолепные статистические онлайн сервисы – прим.ред.) скурпулезно разбирают поминутно деталь каждого матча, Валерий Лобановский - немногословный, отстраненный тактик, вопринимавший футбол словно игру в шахматы - стал первопроходцем логического научного анализа, ставшего по сути субъектом спорта. За 20 лет работы в три разных периода в киевском «Динамо», начиная с 1973 года Лобановский сделал хет-трик из трех великих команд. Он говорил: «Мои игроки знают, что на следующее утро после игры перед ними будет лежать лист бумаги со всеми цифровыми показателями. Если полузащитник в процессе матча сделал 60 технико-тактических действий - значит, он недоработал на поле. Он должен был сделать 100 ТТД или больше..."

Десятка лучших команд рейинга всех времен по версии 4-4-2 пока не опубликована.