В Украине могут проводиться переходные матчи между первой и высшей лигами - президент ПФЛ

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй по значимости украинский футбольный дивизион после УПЛ - украиснкой Премьер-лиги) Сергей Макаров заявил о том. что в Украине рассматривается вариант проведения переходный матчей между командами элитного и второго дивизионов, сообщает Footboom.com.

Идея обсуждается между руководством УПЛ, ПФЛ и ФФУ.

Говоря о матчах при плохой погоде, поздней осенью или ранней весной, Макаров отметил: "В будущем не исключаю, что большинство поединков все же будет играться в летний период, чтобы максимально нивелировать фактор непогоды. Но здесь есть один момент: если будут проводиться переходные матчи между первой и высшей лигами, то календарь нужно формировать с учетом этих поединков".

На уточняющий вопрос, будут ли это поединки между третьей командой первой лиги и третьей снизу элитного дивизиона, он ответил: "Как вариант. Этот проект находится пока на уровне обсуждения".

На данный момент в регламенте чемпионата Украины переходных матчей нет. УПЛ по итогам сезона покидают две худшие команды, вместо которых из ПФЛ переходят две сильнейшие.