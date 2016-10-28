Болельщикам "Динамо" запретили присутствовать на гостевом матче с "Днепром"
КДК ФФУ озвучил ряд новых решений касательно поведения болельщиков на трибунах стадионов Украины.
Футбольному клубу «Динамо» (Киев) за систематическое неподобающее поведение болельщиков на выездных матчах был запрещен выезд на следующую игру против «Днепра», сообщал в эфире телеканала "Футбол 1" ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.
Также был закрыт фан-сектор болельщиков «Черноморца» на следующую домашнюю игру.
- Мы постоянно мониторим поведение на трибунах - в том числе, то, что касается проявления расизма и использования пиротехники, поскольку у нас есть проблемы с решениями УЕФА и ФИФА, касающиеся с дисквалификаций украинских стадионов и запретами проведения матчей со зрителями.
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Также КДК ФФУ принял решение после нацистских выкриков в матче против «Днепра» запретить «Волыни» проведение со зрителями двух матчей.
Что касается «Карпат», то из-за инцидента с расистскими выкриками в адрес Андерсона Пико было принято решение провести матч с частично закрыть трибуны, оставив возможность для посещения только центрального сектора. Также на клуб наложен финансовый штраф.