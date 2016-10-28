Болельщикам "Динамо" запретили присутствовать на гостевом матче с "Днепром"

Футбольному клубу «Динамо» (Киев) за систематическое неподобающее поведение болельщиков на выездных матчах был запрещен выезд на следующую игру против «Днепра», сообщал в эфире телеканала "Футбол 1" ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

Также был закрыт фан-сектор болельщиков «Черноморца» на следующую домашнюю игру.

- Мы постоянно мониторим поведение на трибунах - в том числе, то, что касается проявления расизма и использования пиротехники, поскольку у нас есть проблемы с решениями УЕФА и ФИФА, касающиеся с дисквалификаций украинских стадионов и запретами проведения матчей со зрителями.

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Также КДК ФФУ принял решение после нацистских выкриков в матче против «Днепра» запретить «Волыни» проведение со зрителями двух матчей.

Что касается «Карпат», то из-за инцидента с расистскими выкриками в адрес Андерсона Пико было принято решение провести матч с частично закрыть трибуны, оставив возможность для посещения только центрального сектора. Также на клуб наложен финансовый штраф.