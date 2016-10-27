Коноплянка не сдержал смеха от работы переводчика "Шальке" (видео)
18:02, 27 октября 2016Футбол
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Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка пребывал в отличном настроении после победы над "Нюрнбергом".
Коноплянка доволен своими голами / instagram.com/konoplyanka.official/
Украинского полузащитника развеселил переводчик немецкого "Шальке", который в специфической форме доносил до Коноплянки слова журналиста.
Читайте такжеКоноплянка: Свои голы я не считаю, потому что они могли быть забиты впустуюНапомним, во вчерашнем матче против "Нюрнберга" Коноплянка забил два гола, а его команда победила со счетом 3:2
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