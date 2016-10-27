В алматинском "Кайрате" полностью довольны игрой Тимощука

Председатель наблюдательного совета казахстаноского "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "Спорт-Экспресс" выразил удовлетворение от сотрудничества с украинским полузащитником Анатолием Тимощуком.

Читайте такжеТимощук завоевал серебро чемпионата Казахстана в составе "Кайрата""Когда мы пришли в "Кайрат", то пришли к неутешительному выводу, что у казахстанских футболистов отсутствует понимание того, что это – профессиональная работа. Тимощук и Аршавин (российский экс-форвард лондонского "Арсенала" - ред.) на своем примере показали местным игрокам, как к ней надо относиться. К тренировкам, режиму, восстановлению, поведению вне поля. Именно поэтому они в своем возрасте прекрасно себя чувствуют! Мы и сами с их помощью учились, открывали для себя новые вещи", - сказал руководитель клуба.

"У Тимощука заканчивается полуторалетний контракт, у Аршавина – первый сезон в его соглашении по системе "1+1". Мы договорились, что в конце сезона (в Казахстане он завершается в ноябре – ред.) сядем и будем вместе решать, что дальше. Повторю лишь, что мы абсолютно довольны их работой", – добавил Боранбаев.

Напомним, 38-летний Анатолий Тимощук перешел в "Кайрат" в июле 2015 года. В составе команды из "Алматы" он выиграл Кубок Казахстана и дважды стал вице-чемпионом Казахстана.