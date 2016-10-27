Матч "Волыни" с "Динамо" пройдет без зрителей из-за выкриков "зиг хайль"

Контрольно-дисицплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) принял решение закрыть луцкий стадион "Авангард" на два ближайших домашних матча "Волыни" в Премьер-лиге, сообщает Sport Arena.

Причина такого решения - скандирование луцкими ультрас в последнем домашнем матче команды заряда нацистского характера: "Зиг Хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС!".

Читайте также"Волынь" обыграла "Днепр" в матче Премьер-лигиТаким образом, луцкий стадион будет закрыт для болельщиков на домашние матчи чемпионата Украины с каменской "Сталью" (4 ноября) и киевским "Динамо" (26 ноября).

Напомним, "Волынь" по итогам 12 туров Премьер-лиги находится на 10-м месте в турнирной таблице, опережая лишь "Карпаты" и "Днепр".