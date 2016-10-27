Глава Формулы-1 хочет превратить эвакуацию пострадавших гонщиков в шоу-бизнес

Глава Формулы-1 Берни Экклстоун предложил внести для зрителей элемент интриги в аварии, которые происходят на трассах гоночной серии. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По его мнению, если в прежние годы Формула-1 была слишком опасной для гонщиков, то теперь, наоборот, - пилоты вылетают с трассы без каких-либо последствий для себя. Таким образом, сегодня зрители гоночной серии теряют чувство опасности.

В частности, Экклстоун напомнил о тяжелой аварии двухкратного чемпиона мира Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии весной нынешнего года, в результате которой испанский гонщик "Макларен" благодаря безопасности болида отделался сотрясением мозга.

"В случае такой аварии, как у Алонсо, нужно закрыть место со всех сторон большими простынями, привезти скорую помощь и увезти гонщика. Его доставят в больницу, а потом нужно объявить: Слава Богу, с ним все хорошо. Немного шоу-бизнеса, людям это нравится", - заявил Экклстоун.

Напомним, во время Гран-при Сан-Марино 1994 года погибли сразу два гонщика - Роланд Ратценбергер и трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. После этого никто из пилотов не погибал на трассах Формулы-1 до 2015 года, когда в результате столкновения с эвакуатором скончался француз Жюль Бьянки.