Роналду отрицает, что у него с Месси есть соперничество

Форвард мадридского "Реала" Криштану Роналду не считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси своим принципиальным соперником. Об этом он сказал в интервью Marca.

"Мы [с Месси] не друзья, но с уважением относимся друг к другу. Медиа преподносят наши с ним отношения как грандиозное соперничество, но это не так", - заявил Роналду.

При этом, он подчеркнул, что в течение всей карьеры нуждался в своих "ненавистниках".

Читайте такжеРоналду вошел в шестерку лучших бомбардиров в истории европейских сборных"Футбол научил меня использовать ненавистников в качестве мотивации. Мне очень нужны мои враги - они помогли мне достичь всего, что я выиграл. Никто не может быть более требовательным ко мне, чем я сам", - считает Роналду.

Напомним, с 2008 года "Золотой мяч" лучшему футболисту мира получали лишь Криштиану Роналду и Лионель Месси. Месси выигрывал награду пять раз в карьере, а Роналду - три.

В 2016 году Роналду вновь является фаворитом на получения "Золотого мяча".