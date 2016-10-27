Коноплянка: Свои голы я не считаю, потому что они могли быть забиты впустую

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал свое выступление во встрече Кубка Германии против "Нюрнберга" (3:2), в котором ему удалось забить два гола стать лучшим игроком матча. Слова Коноплянки приводит Tribuna.ua.

"Главное, что победа у нас в кармане. Голы я не считаю, потому что мы могли бы проиграть и эти голы были бы впустую.

Конечно, я рад получить приз лучшему игроку матча. Но я готов поставить его сейчас на стол посреди команды и поделиться с ней", - сказал Коноплянка.

Украинец также выразил желание сыграть в следующем матче чемпионата Германии, где соперником его команды станет дортмундская "Боруссия" - исторически самый принципиальный соперник "Шальке".

"Дерби с "Боруссией" Дортмунд? Я буду впервые играть на том стадионе, против этой команды. Если, конечно, буду играть – это все зависит от тренера. Поэтому загадывать рано. Если я буду на поле, то отдам все силы. Это будет супер-матч", – сказал Коноплянка.

Напомним, ранее Коноплянка забил победный гол "Шальке" в матче Лиги Европы.