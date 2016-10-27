Коноплянка забил два гола и помог "Шальке" выиграть матч Кубка Германии
00:53, 27 октября 2016Футбол
2201
Команда из Гельзенкирхена одолела "Нюрнберг".
Коноплянка забил два гола в матче Кубка Германии / dfb.de
В Нюрнберге завершился матч 1/16 финала Кубка Германии по футболу, в котором "Нюрнберг" принимал "Шальке-04" из Гельзенкирхена и уступил со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Дубль в этом матче на счету украинского легионера Евгения Коноплянки.
Наш футболист отличился на 20-й и 44-й минутах. Еще один гол в составе гостей на 3-й минуте забил Клас-Ян Хунтелар.
Читайте такжеКоноплянка забил первый гол в составе немецкого "Шальке"
Во втором тайме Баба поразил собственные ворота (1:3), а затем игрок "Нюрнберга" Кемпе реализовал пенальти и сократил разрыв в счете до минимума - 2:3. Но, на большее хозяев поля не хватило.
"Шальке" выиграл и вышел в 1/8 финала Кубка Германии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter