Коноплянка забил два гола и помог "Шальке" выиграть матч Кубка Германии

В Нюрнберге завершился матч 1/16 финала Кубка Германии по футболу, в котором "Нюрнберг" принимал "Шальке-04" из Гельзенкирхена и уступил со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в этом матче на счету украинского легионера Евгения Коноплянки.

Наш футболист отличился на 20-й и 44-й минутах. Еще один гол в составе гостей на 3-й минуте забил Клас-Ян Хунтелар.

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Во втором тайме Баба поразил собственные ворота (1:3), а затем игрок "Нюрнберга" Кемпе реализовал пенальти и сократил разрыв в счете до минимума - 2:3. Но, на большее хозяев поля не хватило.

"Шальке" выиграл и вышел в 1/8 финала Кубка Германии.