"Динамо" обыграло "Зарю" и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю" и выиграло в дополнительное время - 5:2.

Судьба матча была решена в овертайме, который киевляне выиграли со счетом 3:0.

Находящийся в кризисе киевский коллектив активно начал этот матч и открыл счет уже на 13-й минуте, когда гол забил Дерлис Гонсалес. Автор гола сначала поборолся за мяч в штрафной "Зари" и отдал на ход Денису Цыганкову. Тот вернул, вытянув на себя голкипера, и Гонсалес с линии вратарской бил уже в пустые ворота, 1:0. Впрочем, луганчане достаточно быстро сравняли счет. На 22-й минуте Бонавентуре Деннис ворвался в штрафную, и Тымчик толкнул его в спину и зацепил ногу - пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Рафаэль Форстер.

Динамовцы снова вышли вперед в середине второго тайма. На 65-й минуте отличился Цыганков. Его партне по команде Мораес получил мяч на линии штрафной и выкатил пас в район одиннадцатиметровой отметки, где набежавший Цыганков в касание пробил под штангу. Но и на сей раз луганчане отыгрались. На 89-й минуте Желько Любенович навесил со штрафного справа, Михаил Сиваков рванулся вперед и головой в прыжке пробил точно - 2:2.

В дополнительное время все решил эпизод на 97-й минуте, когда дубль сделал Гонсалес. Атака началась с того, что Буяльский обокрал Денниса и выдал пас к линии штрафной. Гонсалес на паузе убрал защитник и с ходу пробил точно, 3:2. А на 101-й минуте Жуниор Мораес получил мяч в штрафной, вратарь Никита Шевченко выбежал из ворот и в подкате сбил соперника. Пенальти реализовал сам Мораес - 4:2.

Наконец, на 119-й минуте игры в углу штрафной Сиваков пошел в подкат и сбил Мораеса. Бразилец сделал второй дубль в этом матче, уверенно реализовав пенальти - 5:2.

Таким образом, "Динамо" обыграло принципиального оппонента в турнирной таблице Премьер-лиги и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.