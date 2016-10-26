Ребров проверит молодежь "Динамо" в кубковом матче с "Зарей"

Сегодня в стартовом составе киевского "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины против луганской "Зари" на поле выйдут сразу три футболиста, выступающих за команду U-21, сообщает "Динамомания".

Речь идет о центральном защитнике Зурабе Очигаве, правом защитнике Александре Тымчике и центральном полузащитнике Павле Ориховском.

21-летний Очигава ранее провел в основном составе "Динамо" две игры, 20-летний Ориховский - одну, а 19-летний Тымчик сегодня получит возможность дебютировать за первую команду.

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Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Сергей Ребров несколько раз заявлял, что у ряда игроков основного состава его команды имеются проблемы с мотивацией.

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:00.