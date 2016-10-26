Тимощук завоевал серебро чемпионата Казахстана в составе "Кайрата"

Футбольній клуб «Астана» в сегодняшнем выездном матче чемпионата Казахстана сыграла вничью с «Окжетпесом» (0:0) и досрочно завоевала звание чемпиона страны, сообщает Чемпионат.

Столичный клуб, набрав одно очко, стал недосягаем для своих преследователей за тур до окончания внутреннего первенства.

Ближайший преследователь «Кайрат», за который выступает украинец Анатолий Тимощук, отстаёт от «Астаны» на четыре балла и завоевал серебряные медали.

Таким образом, столичная команда в третий раз подряд стала чемпионом Казахстана. Отметим, что «Астана» была создана в 2009 году и за этот период также выиграла два Кубка Казахстана и дважды завоёвывала Суперкубок страны.