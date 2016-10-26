Дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков

Украинская Премьер-лига получила письмо от Федерации футбола Украины с информацией об очередном решении Дисциплинарного комитета ФИФА, которое касается ФК «Днепр», сообщает официальный сайт УПЛ.

ФФУ сообщает, что за невыполнение ФК «Днепр» (Днепропетровск) решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года главная команда клуба лишена 6 (шести) турнирных очков.

Соответствующие изменения уже внесены в турнирную таблицу Лиги Пари-Матч сезона-2016/2017. Ранее "Днепр" имел на своем счету 10 очков и делил 9-10 места со "Сталью" (Каменское) Отныне команда в турнирной таблице имеет 4 очка и занимает предпоследнее 11-е место.