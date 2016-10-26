Кубок Украины. "Ворскла", "Днепр", "Ильичевец", "Нафтовик", "Николаев" и "Полтава" вышли в четвертьфинал (результаты матчей)
"Карпаты" и "Волынь" вылетели из кубкового турнира.
Сегодня состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Начиная с этой стадии турнира, в борьбу за трофей вступают клубы-лидеры минувшего сезона Премьер-лиги - "Динамо", "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Александрия" и "Ворскла".
Результаты матчей:
Полтава – Карпаты (Львов) - 2:1 (2:0)
Голы: Ковтун (4), Трояновский (43) - Окечукву (54).
Верес (Ровно) – Ворскла (Полтава) - 0:1 (0:1)
Гол: Коломоец (34)
Десна (Чернигов) – Днепр - 0:0 (0:0), по пенальти 6:7
Ильичевец (Мариуполь) – Сталь (Каменское) - 1:1 (0:1), по пенальти 4:2
Голи: Кожанов (50) - Дансо (7)
Нафтовик (Ахтырка) – Волынь (Луцк) - 2:1 (1:0)
Пасич, Романюк, автогол, '67 - Мемешев, с пенальти, 86
Николаев – Оболонь-Бровар (Киев) - 0:0, по пенальти 5:4
Согласно формату соревнований, 1/8 финала турнира состоит из одного матча. Таким образом, сегодня станут известны все четвертьфиналисты Кубка Украины.