Экс-футболиста Бундеслиги приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Бразильский суд приговорил 40-летнего экс-футболиста менхенгладбахской "Боруссии" Марсело Плетша к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы за хранение и торговлю наркотиками в особо крупных размерах. Об этом сообщает football.ua, ссылаясь на Sport Bild.

Бразилец был взят под стражу в ноябре 2015 года у себя на родине, когда полиция обнаружила в его грузовике 793 килограмма марихуаны, расфасованных в 854 пакета.

Плетш полностью отрицает свою вину и намерен подавать апелляцию, однако по словам одного из адвокатов бывшего футболиста, шансов оспорить решение суда крайне мало.

Плетш известен по выступлениям за "Боруссию", в составе которой выступал с 1999-го по 2005-й год. Позже в его карьере были немецкий "Кайзерслаутен", греческий "Паниониос", кипрская "Омония", сербская "Войводина" и бразильский "Каскавел".

Карьеру футболиста Плетш завершил в 2011 году, после чего, по его словам, занялся фермерством.