Андрей Шевченко: "У меня в команде не может быть конфликтов, если возникнет конфликт, то оба игрока могут остаться вне сборной"

В новый отборочный цикл сборная Украины вошла с новым тренером – Андреем Шевченко. После откровенного провала на Евро-2016 было очевидно, что сборную нужно кардинально менять. Менять рисунок и стиль игры, менять исполнителей, менять тренерский штаб. Смущало только одно – команду возглавил пусть и новый главный тренер, но специалист, входивший в штаб предыдущего наставника.

Впрочем, прошло всего три матча, а о старой команде образца Евро мы, кажется, уже стали забывать. Шевченко доказал свою приверженность современному западному футболу и тем, что яро взялся за перестройку команды и постановку нового стиля игры, и тем, как он формировал свою команду. В ней – иностранные специалисты, которые также, как и Андрей, полны амбиций и хотят показать результат. Сразу результат не пришел, но ничьи в играх с командами Исландии и Турции считать неудачей тоже нельзя. А уверенная победа над сборной Косово показала, что наша команда уже нащупывает свою новую игру, становится все более сплоченной и монолитной.

Новый главный тренер сборной Украины поделился с УНИАН своими впечатлениями о первых матчах отбора ЧМ-2018, отметил хорошую атмосферу в команде и рассказал о том, чего он ждет от своих подопечных в нынешнем отборочном цикле.

Прошли первые три матча отбора ЧМ-2018, где результаты все время идут по нарастающей. По вашему личному мнению, крупная победа в матче с Косово – в большей степени результат работы команды или, все же, объективно слабый уровень соперника?

Я бы не стал принижать соперника. Команда Косово показала, что у неё большой потенциал. Они проводят толькот первые игры, но уже виден рисунок игры, виден тренерский поход. К тому же приятно видеть, с какой отдачей футболисты играют за свою родину.

С другой стороны, крупный счёт в том матче, конечно, для нас очень важен, это показатель нашей работы. К тому же, это первая победа для нашего тренерского штаба.

Вы можете сказать, что где-то в первых трех матчах не добрали очки, а где-то вам, наоборот, повезло?

Мы, очевидно, могли выиграть и у Исландии, и у Турции, но мы только строим команду, и готовы к трудностям. Такие ситуации неизбежны. Мы находимся в начале очень сложного процесса. Игроки должны научиться держать концентрацию, равномерно распределять силы, чувствовать балланс в игре. Все это, безусловно, придет со временем.

Следующий матч наша команда проведет со сборной Финляндии. Есть ли у вас лично разделение команд в группе на аутсайдеров и фаворитов? Обязана ли сборная Украины побеждать команды уровня Финляндии, или вы придерживаетесь тактики, что любая игра с любым соперником несет риски?

Мы попали в редкую группу, где все команды сильны. Тут 4 участника финальной части последнего чемпионата Европы. Начало турнира уже показало, что лёгких игр ждать не приходится, будет много неожиданных результатов, и борьбу за выход из нашей группы будут вести сразу несколько команд. Нам будет очень трудно, равно как и другим командам. Поэтому что-либо прогнозировать в отношении любого соперника просто невозможно. Пусть это и не участник чемпионата Европы, команда, которая еще не имеет в своем активе каких-то локальных успехов, вроде выхода на чемпионат мира или Европы. Наверняка будет сложная игра, в которой мы будем играть только на победу. Собственно, как и в любом другом матче. Я не вижу аутсайдеров или фаворитов в нашей группе.

Говорят, чтобы стать тренером, нужно сначала убить в себе игрока. Вы уже чувствуете себя тренером?

Да, это правда. И я уже убил в себе игрока. Совершенно по-иному смотрю сейчас на футбол. Вместе с тем, о тренерстве я думал уже давно, даже в последние годы своей игровой карьеры. Теперь я – полноценный тренер, и очень этому рад. Считаю, что футбол – это моё призвание.

Вы удивили всех выбором своих ассистентов. Это был ваш личный выбор или кто-то посоветовал?

Это был мой выбор. Я очень рад, что все, кого я приглашал, откликнулись на предложения. Мы создали отличную команду. Мауро (Тасотти, – УНИАН), как и в Милане, работает над построением организации игры в обороне, Андре (Малдера) прекрасный тактик, он хорошо разбирает матчи, Рауль (Рианчо) тоже помогает в тактике, в проведении тренировок. К тому же, он хорошо знает украинский футбол изнутри. Не первый год работает в нашей стране.

Кстати, как произошло назначение Рауля Рианчо и согласовывалось ли оно с кем-то в «Динамо»? Со стороны могло показаться, что вы некрасиво поступили по отношению к столичному клубу…

Я пригласил Рауля уже после того, как он покинул «Динамо». Мы встретились на одной из игр, поговорили, условились созвониться. Я высказал комплименты его работе в клубе, предложил войти в штаб сборной. Он согласился.

Какая была обстановка на вашем первом сборе в качестве тренера и изменилась ли она со временем? Футболисты часто вспоминали Евро-2016?

Обстановка в команде хорошая. Я прекрасно знаю всех игроков, они знают хорошо меня. Со многими из них я выступал в качестве игрока на предыдущем Евро-2012 в Украине. Теперь они меня принимают как тренера. С этим проблем никаких нет. Есть другие, типичные для любой национальной сборной проблемы. Времени на подготовку к играм очень мало, на некоторых позициях мы испытываем серьезные кадровые проблемы, часть игроков не имеет достаточно игровой практики в своих клубах...

Что касается Евро, то про французский турнир мы не вспоминаем, мы смотрим вперёд.

Вы можете подтвердить, что конфликт Ярмоленко-Степаненко окончательно исчерпан?

У меня в команде не может быть конфликтов, если возникнет конфликт, то оба игрока могут остаться вне сборной. Это все понимают. Очень важный принцип нашей работы – это дисциплина. Не только на поле, но и в быту. В этом вопросе я крайне принципиален. Ребята, со своей стороны, понимают меня и принимают эти правила.

И все же, есть ли в сборной конфронтации по клубному принципу? Или, может, возрастному…

Нет, у нас нет никакой конфронтации. У нас очень дружелюбная обстановка. Я бы даже сказал, креативная. Приезжая в сборную, ребята становятся единым целым, даже если позавчера «рубились» друг против друга в очень важно матче за свои клубы. Я не преувеличиваю.

Можно ли утверждать, что в сборной проходит смена поколений и молодежь постепенно вытесняет стариков?

Конечно. Смена поколений – это процесс постоянный и естественный. Он происходит в командах всегда, вопрос только в том, как много игроков меняется. Мы сейчас строим команду на будущее, мы даём возможность проявить себя молодёжи. Я вижу, что ребята используют свои шансы. Каждый молодой игрок, приезжающий в команду, выкладывается с полной самоотдачей. Что в играх, что на тренировках. Желание – огромное, и это воплощается в результат.

Сергей Ребров недавно отметил, что в сегодняшнем «Динамо» нет лидера. А кого вы можете назвать лидером сборной?

Это придёт со временем. Лидеры меняются, в зависимости от ситуативной формы игроков, важно создать команду лидеров. Когда все окончательно примут нашу концепцию игры, то от каждого игрока можно будет ждать проявления лидерских качеств.

Нашей сборной нужны легионеры? Если тот же Мораес получит украинское гражданство, но будет демонстрировать сегодняшний уровень игры, он получит вызов в сборную?

Мы в сборной работаем с футболистами, владеющими украинским паспортом, украинским гражданством. Если игрок хочет поменять гражданство, то это в первую очередь его серьёзный выбор. Ведь прежде всего он становится гражданином нашей страны, разделит наши ценности. Если при этом он будет демонстрировать уровень футбола сборной, то он может получить вызов. Но гарантий никто ни от кого не получает. На поле выходят лучшие.

Вам не кажется, что после вашего прихода отношение к сборной постепенно меняется: от негативного в результате провала на Евро до вполне доброжелательного после трех последних матчей?

Это наша задача – создать большую и дружную команду Шевченко, в которой будут не только игроки и тренеры, но и болельщики. Мы хотим привлечь всех к жизни команды. Мы открыты к прессе, проводим открытые тренировки со зрителями, и очень ждём зрителей на трибунах.

К сожалению, ситуация такова, что мы много играем без болельщиков – дисквалификации стадионов, поединки на нейтральных полях… Но я уверен, что те матчи, которые мы проведём в Украине, соберут полные стадионы. Ведь футбол – это игра для людей, другого определения нет.

За работой каких тренеров вы следите наиболее пристально?

Мне нравится работа Антонио Конте, очень интересно работает Юрген Клопп. Ну, и, конечно, Карло Анчелотти. Это тренер, у которого я многому научился сам, когда играл в «Милане».

Понятно, что ваше тренерское реноме еще не сформировалось. Но все же, вы – тренер-демократ или тренер-диктатор?

Это определения не для современного футбола. Сейчас тренер объединяет в себе все, и требования, и педагогику, и коммуникацию с игроками. Каждый тренер – диктатор и демократ, в зависимости от ситуации. Если мы хотим чего-то добиться в футболе, то должны следовать мировым тенденциям. А если у меня в команде будет панибратство, или, наоборот, чересчур строгие отношения, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ни в первом, ни во втором случае.

Можете посчитать, сколько дней за последние два месяца провели в Киеве, а сколько – в Лондоне?

Нет. Я много времени провожу на футболах, мы с помощниками смотрим матчи, обсуждаем кандидатов. Работа тренера – постоянный процесс. Тем более, работа в национальной сборной, где игроки встречаются редко и, в отличие от клубов, рабочий процесс нерегулярный. Это гораздо более нервная и трудоемкая работа. Что-то посчитать тут невозможно.

Когда вы садитесь на самолет Лондон-Киев, летите домой или на работу?

Киев – это мой дом. Тут живёт моя мама, моя сестра, тут моя квартира.

Вас задевают разговоры о кумовстве с Андреем Павелко?

Нет, эти разговоры в прошлом.

Ваши критики часто говорят о том, что Шевченко должен был покинуть сборную вместе с Михаилом Фоменко, как человек из его тренерского штаба…

Я и покинул ту должность, которую занимал при Фоменко. А потом принял участие в конкурсе на должность главного тренера.

Вы общались с Михаилом Ивановичем после Евро-2016?

Да, конечно. Это очень уважаемый мною специалист. Он проделал огромную работу в сборной, команда провела два отличных цикла. И часто показывала интересную и результативную игру.

Кирилл Стадниченко