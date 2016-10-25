ФИФА оштрафовала федерацию футбола Испании за нарушения при трансферах молодых игроков
RFЕF оштрафована на 220 тыс. франков.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подвергла санкциям Федерацию футбола Испании за нарушения при проведении трансферов игроков не старше 18 лет, сообщается в пресс-релизе ФИФА.
ФИФА было установлено, что испанская федерация нарушила ряд положений, касающихся международных трансферов и первой регистрации молодых игроков, в частности, Положения о статусе и трансфере игроков а также других соответствующих положений, касающихся регистрации и участия отдельных игроков в соревнованиях.
В отношении RFEF был санкционирован штраф в размере 220 тыс. швейцарских франков и предоставлен дополнительный срок в шесть месяцев для того, чтобы узаконить свою соответствующую нормативную базу к существующей системе международной передачи несовершеннолетних футболистов в стране.
Расследование ФИФА касается молодых игроков, которые принимали участие в матчах в составе клубов "Атлетико" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид) в различные периоды 2007-2014 годов.