"Лобановский навсегда": в Киеве представляют фильм о легендарном тренере (видео)

На кинофестивале "Молодость" представляют украинский документальный фильм о легендарном тренере - "Лобановский навсегда". Об этом сообщает ТСН.

Основу ленты составляют архивные материалы и воспоминания: о Валерии Лобановскои рассказывают его коллеги, ученики и известные футбольные деятели. Среди них Мишель Платини, Карло Анчелотти, Андрей Шевченко и Леонид Кравчук.

24 октября украинские спортивные журналисты впервые увидели фильм режиссера Антона Азарова. В столичном кинотеатре "Киев" состоялся закрытый показ для представителей СМИ. Сегодня же ленту покажут в рамках фестиваля, а на экраны кинотеатров фильм выйдет 1 декабря.

Продюсер фильма Сергей Полховский надеется, что лента напомнит общественности о достижениях Лобановского.

"Это человек, которая ушел от нас не так давно, но, как нам казалось, его уже начали понемногу забывать. А это было бы несправедливо. Я думаю, что наш фильм напомнит", - сказал он.