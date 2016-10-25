Симеоне признан лучшим футбольным тренером в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим тренером испанской Ла Лиги в сезоне 2015/16, сообщает официальный сайт чемпионата.

Его команда завершила сезон на третье месте, отстав от чемпиона, которым стал мадридский "Реал", на три очка. Однако это не помешало специалистам отметить, что Симеоне добился такого результата, располагая гораздо меньшими финансовыми возможностями, чем его соперники.

Читайте такжеFrance Football объявил номинантов на "Золотой Мяч" лучшему футболисту мираПредставители "Атлетико" также получили другие награды. Ян Облак был признан лучшим вратарем, Диего Годин - лучшим защитником, а форвард Антуан Гризманн стал лучшим игроком чемпионата и обладателем приза зрительских симпатий.

Лучшим полузащитником сезона назвали игрока "Реала" Луку Модрича, а лучшим нападающим - форварда "Барселоны" Луиса Суареса. Суарес, который с 40 голами в 35 матчах выиграл гонку бомбардиров Ла Лиги, также признан лучшим иностранным игроком чемпионата.