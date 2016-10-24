France Football объявил номинантов на "Золотой Мяч" лучшему футболисту мира

Издание France Football объявило 30 претендетов на получение "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2016 года, сообщается на сайте СМИ.

В списке лауреатов больше всего игроков сборных Франции и Аргентины - по четыре человека. Среди клубов наибольшее представительство имеет мадридский "Реал" - шесть футболистов.

Обладатель "Золотого мяча" определится голосованием журналистов из разных стран мира определится и будет назван до конца года.

Список лауреатов

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг")

Защитники: Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Пепе (Португалия, "Реал"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария).

Полузащитники: Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Коке (Испания, "Атлетико"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Рияд Марез (Алжир, "Лестер"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Димитри Пайе (Франция, "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед")

Форварды: Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина, "Наполи"/"Ювентус"), Златан Ибрахимович (Швеция, ПСЖ/"Манчестер Юнайтед"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Джейми Варди (Англия, "Лестер")

Напомним, "Золотой мяч" вручается изданием France Football с 1956 года. В 2010-2015 годах приз носил название "Золотой мяч ФИФА" и вручался на специальном гала-концерте, организованном Международной федерацией футбола.

Однако в нынешнем году сотрудничество ФИФА и France Football завершилось, а избрание победителя приза вернулось в прежний формат.