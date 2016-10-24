Маркевич не собирается становиться тренером киевского "Динамо"

Председатель комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич не намерен возглавлять киевское "Динамо". Об этом он сказал в комментарии "Футбол 24".

При этом, Маркевич поддержал нынешнего главного тренера "Динамо" Сергея Реброва.

"Здесь не о чем говорить. Ребров работает, пусть работает. Я не рассматриваю такую возможность. И никаких разговоров по этому поводу не было. Я желаю успеха Реброву. Он попал в такую сложную ситуацию, много хороших футболистов ушло. Проще свалить все на Реброва", – считает Маркевич.

Читайте такжеРебров: Нужно прощаться или с отдельными футболистами, или с тренеромСпециалист добавил, что с нынешним составом команды Реброву будет трудно исправить ситуацию.

"Вы понимаете, "Динамо" - это "Динамо", это европейский суперклуб, а нынешние игроки не могут выполнить задание, которое стоит перед командой, и дать то, что хотят видеть болельщики", – считает Маркевич.

Напомним, киевское "Динамо" смогло выиграть лишь два из последних десяти матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. В связи с этим в СМИ появились слухи о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера команды.