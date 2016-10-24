Полузащитник "Баварии" признан лучшим молодым футболистом Европы

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Португалии Ренату Санчеш выиграл престижную награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы (до 21 года). Об этом сообщает Goal.com.

По итогам опроса, 19-летний Санчеш обошел Маркуса Рашфорда из "Манчестер Юнайтад" и своего одноклубника Кингсли Комана.

Напомним, в 2016 году Санчеш в качестве основного игрока португальской "Бенфики" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, после чего был продан за 30 миллионов евро в мюнхенскую "Баварию".

Летом 19-летний футболист попал в состав сборной Португалии на Евро-2016, вместе с которой стал чемпионом Европы. Кроме того, он был признан лучшим молодым игроком Евро-2016.