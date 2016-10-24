"Сколько можно, вы з...бали": фанаты отреагировали на выступления "Динамо" (видео)

После выездного матча 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии" фанаты киевского "Динамо" скандированием выразили свое отношение к игре и последним результатам команды.

Некоторые игроки "Динамо" во главе с Андреем Ярмоленко подошли к болельщикам объясниться за результат.

Напомним, вчера "Динамо" не смогло удержать победу над "Александрией", сыграв вничью 1:1. В последних 10 матчах в чемпионате и Лиге чемпионов киевская команда победила лишь два раза.