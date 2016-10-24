"Сколько можно, вы з...бали": фанаты отреагировали на выступления "Динамо" (видео)
11:10, 24 октября 2016Футбол
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После вчерашней ничьи в Александрии между футболистами и фанами "Динамо" состоялся не самый приятный разговор
"Динамо" пришлось объясняться перед фанатами / ФК "Александрия"
После выездного матча 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии" фанаты киевского "Динамо" скандированием выразили свое отношение к игре и последним результатам команды.
Некоторые игроки "Динамо" во главе с Андреем Ярмоленко подошли к болельщикам объясниться за результат.
Напомним, вчера "Динамо" не смогло удержать победу над "Александрией", сыграв вничью 1:1. В последних 10 матчах в чемпионате и Лиге чемпионов киевская команда победила лишь два раза.
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