Мадридский "Реал" и "Барселона" добыли тяжелые победы в испанской Ла Лиге

Мадридский "Реал" победил "Атлетик" из Бильбао в матче 9-го тура испанской Ла Лиги и стал единоличным лидером чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу команде Зинедина Зидана принес на 83-й минуте Альваро Мората, который перед этим вышел на замену вместо автора первого гола Карима Бензема.

В другом матче тура, который состоялся вчера, аргентинский форвард Лионель Месси на четвертой добавленной минуте матча принес "Барселоне" победу над "Валенсией" - 3:2.

Кроме того, мадридский "Атлетико", также претендовавший на лидерство, проиграл "Севилье" со счетом 0:1.

Результаты матчей с участием лидеров:

Валенсия - Барселона - 2:3 (0:1)

Голы: Эль-Хаддади (52), Родриго (56) - Месси (22, 90+4), Суарес (62).

Севилья - Атлетико - 1:0 (0:0)

Гол: Нзонзи (73).

Реал - Атлетик - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема (7), Мората (83) - Мерино (27).

Положение лидеров:

1. Реал - 21;

2. Севилья - 20;

3. Барселона - 19;

4. Вильярреал - 19;

5. Атлетико - 18;

6. Атлетик - 15.