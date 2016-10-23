УПЛ. "Ворскла" прервала беспроигрышную серию "Черноморца"

Полтавская "Ворскла" в выездном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги победила одесский "Черноморец" со счетом 2:1.

Одесситы первыми забили гол, когда Александр Коркишко совершил сольный проход от центра поля к штрафной площадке гостей, обыграв трех соперников, и нанес сильный удар по воротам.

В составе "Ворсклы" дублем ответил Юрий Коломоец. Сначала он поразив ворота хозяев с близкого расстояния, а потом сильным ударом ногой замкнул подачу с углового.

Таким образом, "Ворскла" прервала восьмиматчевую серию "Черноморца" без поражений в чемпионате. В то же время полтавчане остановили собственную серию неудач, которая составляла пять поражений подряд.

Черноморец - Ворскла - 1:2 (0:0)

Голы: Коркишко (48) — Коломоец (53, 79)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Филимонов, Смирнов, Кабаев (Третьяков, 73), Коркишко, Андриевский (Ковалец, 90+1), Хобленко (Барилко, 78)

В: Непогодов, Пердута, Симинин, Чеснаков, Ребенок, Голодюк, Кравченко (Скляр, 56), Кобахидзе (Сапай, 90+2), Бартулович, Турсунов, Коломоец (Загорулько, 82).

Предупреждения: Хобленко, Смирнов, Андриевский — Бартулович, Голодюк, Непогодов.