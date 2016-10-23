УПЛ. Донецкий "Шахтер" легко справился с кропивницкой "Зиркой"

Донецкий "Шахтер" победил кропивницкую "Зирку" в матче 12-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Матч, прошедший при заполненных трибунах стадиона в Кропивницком, завершился со счетом 0:3.

"Горняки" весь матч владели инициативой, создав ряд голевых моментов в ворот хозяев поля. В первом тайме счет открыл защитник "Зирки" Перейра, отправивший мяч в свои ворота.

После перерыва второй гол в матче и свой второй гол в чемпионате забил форвард "горняков" Андрей Борячук, замкнувший головой передачу с фланга от Фреда.

И, наконец, в конце матча Факундо Феррейра довершил разгром в матче, поразив ворота "Зирки" с острого угла после передачи Тайсона.

Зирка - Шахтер - 0:3 (0:1)

Голы: Перейра (35, в свои ворота), Борячук (73), Феррейра (90)

З: Паст, Баенко, Перейра, Ковалев (Калинин, 60), Кучеренко, Фернандес, Ситало, Щедрый (Полегенько, 76), Загальский, Бацула (Попов, 46), Мойя.

Ш: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред (Степаненко, 87), Марлос, Дентиньо (Бернард, 90+1), Тайсон, Борячук (Феррейра, 80).

Предупреждения: Мойя, Ковалев, Баенко, Кучеренко, Ситало – Фред, Борячук, Малышев, Бернард, Ракицкий.