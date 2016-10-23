Чемпионат Англии: "Челси" разгромил "МЮ", "Ман Сити" и "Арсенал" потеряли очки

Лондонский "Челси" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 в центральном матче 9-го тура чемпионата английской Премьер-лиги.

В первом тайме голами отличились Педро Родригес и Гари Кэхилл, а во втором - Эден Азар и Н'Голо Канте. Во всех четырех эпиходах косвенное участие принял защитник "МЮ" Крис Смоллинг, которого игроки "Челси" обыгрывали в завершающей фазе атаки.

Отметим, что встреча "Челси" и "МЮ" была примечательна тем, что на лондонский стадион "Стамфорд Бридж" впервые в качестве главного тренера команды-противника приехал португалец Жозе Моуриньо, ранее выигрывавший с "Челси" три чемпионских титула.

В других матчах тура выделим ничьи лидеров чемпионата "Манчестер Сити" и "Арсенала". Команда Хосепа Гвардиолы не смогла обыграть "Саутгемпон" (1:1), а подопечные Арсена Венгера - "Миддлсбро" (0:0).

Результаты эти матчей позволили "Ливерпулю", который победил "Вест Бромвич", догнать трио лидеров в турнирной таблице.

Результаты матчей лидеров:

Арсенал - Миддлсбро - 0:0 (0:0)

Борнмут - Тоттенхэм - 0:0 (0:0)

Ливерпуль - Вест Бромвич - 2:1 (2:0)

Голы: Мане (20), Коутиньо (35) - Маколи (82)

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы: Педро (1), Кэхилл (21), Азар (62), Канте (70).

Бернли - Эвертон - 2:1 (1:0)

Голы: Воукс (39), Арфилд (90) - Боласи (58).

Манчестер Сити - Саутгемптон - 1:1 (0:1)

Голы: Ихеаначо (55) - Редмонд (27)

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы: Педро (1), Кэхилл (21), Азар (62), Канте (70).

Положение лидеров:

1. Манчестер Сити - 20;

2. Арсенал - 20;

3. Ливерпуль - 20;

4. Челси - 19;

5. Тоттенхэм - 19;

6. Эвертон - 15;

7. Манчестер Юнайтед - 14;

8. Саутгемптон - 13.