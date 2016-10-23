Премьер-лига. Черноморец - Ворскла: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги одесский "Черноморец" принимает на родной арене полтавскую "Ворсклу".

"Черноморец" проводит свой лучший сезон за последние несколько лет - накануне встречи одесситы удерживают беспроигрышную серию, которая составляет восемь матчей. Успех команды кроется в ее защите. В 11 матчах чемпионата подопечные Александра Бабича пропустили лишь 11 голов, в том числе четыре от донецкого "Шахтера" во втором туре чемпионата. В результате, на данный момент "Черноморец" находится на пятом месте турнирной таблицы УПЛ, а если сегодня победит "Ворсклу", то поднимется на четвертое.

Вместе с тем, "Ворскла", имеющая более именитый, чем у "Черноморца" состав, переживает непростые времена. Полтавчане в нынешнем сезоне столкнулись с финансовыми проблемами, что отразилось на результатах команды. После того, как "бело-зеленые" сенсационно обыграли в Киеве "Динамо", они потерпели четыре поражения в пяти матчах - причем, не только от грозных "Зари" и "Шахтера", но и от более скромных "Зирки" и "Олимпика".

Первый круг "Ворскла" завершила не нетипично низком для себя седьмом месте с отcтаванием в пять очков от Топ-6. Впрочем, благодаря неудаче "Олимпика" в игре с "Зарей" уже сегодня полтавчане могут сократить отставание от зоны лидеров до двух баллов. Вопрос в том, насколько подопечные Василия Сачко будут мотивированными бороться за победу.

Букмекеры считают фаворитом матча "Черноморец", на выигрыш которого можно поставить с коэффициентом до 2,59. На успех "Ворсклы" принимаются ставки с коэффициентами до 3,00, на ничью - до 3,49.

Матч "Черноморец" - "Ворскла" начнется на стадионе "Черноморец" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".