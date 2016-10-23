УПЛ. "Заря" отодвинула "Динамо" со второго места в турнирной таблице

Луганская "Заря" победила донецкий "Олимпик" в гостевом матче 12-го тура Премьер-лиги. Игра, прошедшая на сумском стадионе "Юбилейный", завершилась со счетом 0:2.

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб сделал сразу шесть замен в составе своей команды по сравнению с матчем Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:1), который состоялся в четверг. Однако оба гола в сегодняшней игре забил основной защитник команды Рафаэль Форстер, который дважды точно пробил пенальти - на 34-й и 65-й минуте.

И в первом, и во втором эпизоде арбитр указывал на "точку" после того, как защитник "Олимпика" Артем Барановский играл рукой в своей штрафной площадке.

Олимпик (Донецк) - Заря (Луганск) - 0:2 (0:1)

Голы: Форстер, 34 (с пенальти), 65 (с пенальти)

Ол: Махарадзе (Котляров, 46), Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов, Богданов, Доронин, Танчик (Матяж, 63), Гошкодеря, Шестаков, Лысенко (Гринь, 46);

З: Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Сиваков, Опанасенко, Чайковский, Харатин, Паулиньо, Любенович (Гордиенко, 71), Петряк (Бонавентуре, 45+2), Кулач (Караваев, 59).

Предупреждения: Петров, Барановский.