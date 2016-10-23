Ребров: Нужно прощаться или с отдельными футболистами, или с тренером

После ничейного результата в матче чемпионата Украины против ФК "Александрия" главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров вновь говорил на пресс-конференции о мотивации игроков своей команды. Слова наставника киевлян приводит официальный сайт "Динамо".

"Как преодолеть "черную полосу"? Только упорно работать. И, конечно, изменить психологию. Сами ребята должны задуматься, что нужно не только на матчи себя мотивировать, но и на каждую тренировку выходить максимально сконцентрированными. Для чего они выходят на тренировки? Чтобы отработать какие-то моменты, которые понадобятся потом в игре. Но если кто-то из футболистов потерял мотивацию относительно того, что не касается игры....

Я уверен, что каждый хочет играть, но нужно с таким же настроем проводить каждую тренировку. Если они не хотят делать этого, то нужно с ними прощаться. Или прощаться с тренером. Здесь два пути: или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию, которые не хотят прогрессировать каждый день и из которых очень трудно что-то слепить", - заявил Ребров.

"Вы понимаете, что сейчас нет трансферного окна, мы не можем дозаявлять других футболистов. Сейчас мы работаем с теми, кто есть. Конечно, нужно было это делать летом, но этого не произошло. Для того, чтобы выйти из этой "черной полосы", нужно работать каждый день на тренировках, думать на футбольном поле и отдавать все силы. Другого выхода нет", - добавил тренер.

Напомним, сегодня киевское "Динамо" сыграло вничью в гостевом матче с ФК "Александрия" (1:1). Команда Сергея Реброва выиграла лишь два из последних семи матчей в чемпионате Украины.