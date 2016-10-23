УПЛ. Киевское "Динамо" не смогло обыграть на выезде "Александрию"

Киевское "Динамо" не смогло победить "Александрию" в гостевом матче 12-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ). Матч завершился со счетом 1:1.

Оба гола в поединке были забиты во второй тайме встречи. На 52-й минуте Дерлис Гонсалес воспользовался передачей с фланга от Сергея Сидорчука, обыграл оппонента и легко поразил ворота Владислава Леванидова.

"Александрия" сравняла счет спустя 27 минут, когда Олег Пономарь воспользовался ошибкой вратаря Артура Рудько и защитника Домагоя Виды, отправив мяч в пустые ворота гостей.

Таким образом, "Динамо" пятый раз в последних семи матчах чемпионата не смогло обыграть соперника и сегодня может опуститься на третью строчку в турнирной таблице.

Александрия — Динамо - 1:1 (0:0)

Голы: Пономарь (79) - Гонсалес (52)

Ал: Леванидов, Микицей, Гитченко, Шендрик, Чеботаев, Запорожан, Козак, Огиря, Грицук (Леонов, 68), Полярус (Старенький, 46), Пономарь (Кулиш, 88);

Д: Рудько, Макаренко, Данило Силва (Корзун, 77), Вида, Морозюк, Рыбалка, Ярмоленко, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес (Цыганков, 82), Гладкий (Мораес, 75).

Предупреждения: Микицей, Пономарь, Гитченко — Гладкий, Ярмоленко, Вида.