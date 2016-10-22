"Милан" обыграл "Ювентус" в центральном матче тура чемпионата Италии

В Милане завершился центральный матч тура Серии А, в котором "Милан" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра в Милане проходила в равной и напряженной борьбе, в которой самым острым моментом первого тайма был эпизод со штрафным в исполнении "Ювентуса". Марко Пьянич забил гол со штрафного - после высокого навеса мяч залетел в дальний от Доннаруммы угол, при этом голкиперу мешал Бонуччи. Арбитр показал на центр поля, после чего игроки "Милана" начали оспаривать решение рефери и примерно через минуту гол был отменен. Это произошло послде совещания главного рефери с боковым. Пьянич моментально побежал к судье, начал ему что-то доказывать и... получил предупреждение. В итоге, первый тайм закончился нулевой ничьей.

После перерыва команды продолжали много и обоюдо остро атаковать. А решающий эпизод в игре произшел на 66-й минуте. Мануэль Локателли получил мяч на линии штрафной площади, чуть прошел вперед и шикарным ударом вогнал мяч в дальний угол ворот - под перекладину.

До конца матча туринцам отыграться так и не удалось - 1:0.

Таким образом, после 9 игр в турнирной таблице Серии А у "Милана" 19 очков и он практически вплотную приблизился к лидеру чемпионата "Ювентусу" (21). В свою очередь, "Рома" (16 очков, 8 матчей) свой матч 9-го тура против "Палермо" проведет в воскресенье, 23 октября.