"Волынь" обыграла "Днепр" в матче Премьер-лиги

В Луцке завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле днепропетровский "Днепр" и одержала победу.

Матч завершился со счетом 3:0.

Первый голевой момент в этом матче случился в середине первого тайма, когда на 26-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Днепра". 11-метровый уверенно реализовал Рэдван Мемешев.

Во втором тайме, на 55-й минуте, второй гол забил Артем Дудик. Атака "Волыни" по центру завершилась передачей Ляшенко, после которой Дудик сильным низовым ударом отправил мяч в дальний угол. А на 86-й Владислав Шаповал забил третий гол. Петров протащил мяч от центральной линии, сделал передачу Шаповалу, тот вышел один на один, и пробил мимо Лунина.

Таким образом, "Волынь" набрала 9 очков и вплотную приблизилась к группе команд, которыеборятся за 7-11 места. У "Ворсклы" 12 очков, "Звезды" - 11, "Днепра" и "Стали" - по 10. Явным аутсайдером турнира остаются львовские "Карпаты" - 1 очко.