"Карпаты" проиграли "Стали" в матче Премьер-лиги
18:52, 22 октября 2016Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:1.
Каленчук забил победный гол "Стали" в матче с "Карпатами" / readfootball.com
Во Львове завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Сталь" из Каменского и проиграли.
Матч завершился со счетом 0:1.
Единственный голевой момент в этом матче случился в середине первого тайма. На 26-й минуте гол забил Максим Каленчук, которому удался красивый дальний обводящий удар - мяч опустился в дальнем нижнем углу ворот.
Таким образом, "Сталь" набарала 10 очков, догнала в борьбе за 9-10 места днепропетровский "Днепр". У "Карпат" осталось 1 очко и последнее место в турнирной таблице УПЛ.
Позже сегодня состоится другой матч 11-го тура УПЛ "Волынь" - "Днепр".
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