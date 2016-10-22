"Карпаты" проиграли "Стали" в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Сталь" из Каменского и проиграли.

Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный голевой момент в этом матче случился в середине первого тайма. На 26-й минуте гол забил Максим Каленчук, которому удался красивый дальний обводящий удар - мяч опустился в дальнем нижнем углу ворот.

Таким образом, "Сталь" набарала 10 очков, догнала в борьбе за 9-10 места днепропетровский "Днепр". У "Карпат" осталось 1 очко и последнее место в турнирной таблице УПЛ.

Позже сегодня состоится другой матч 11-го тура УПЛ "Волынь" - "Днепр".