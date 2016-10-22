Итальянец Липпи стал самым высокооплачиваемым тренером мира

Итальянский специалист Марчелло Липпи подписа контракт с Федерацией футбола Китая и возглавил сборную страны, сообщает Football Italia.

Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым тренером в мире. По данным СМИ размер зарплаты итальянца составит 22 миллиона долларов в год. Ранее наибольший доход от тренерской деятельности получал испанский наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола - 19,6 миллиона долларов.

Читайте такжеЭкс-наставник сборной Италии и "Ювентуса" Липпи станет самым высокооплачиваемым тренером мираЛиппи знаком со спецификой китайского футбола. С мая 2012 по ноябрь 2014 года итальянец был тренером китайской команды «Гуанчжоу Эвергранд».

Самым большим достижением тренера Липпи является победа в 2006 году во главе сборной Италии на чемпионате мира. В финале итальянцы обыграли команду Франции (1:1, 5:3 по пенальти).