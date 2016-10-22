Премьер-лига, 12-й тур, "Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 11-е и 9-е места, соответственно.

"Волынь" в 11 матчах добыла 1 победу при 3 ничьих и 7 поражениях (6 очков) и по набранным очкам идет на последнем месте в таблице. Лучане опережают львовские "Карпаты" (1 очко) только из-за дисциплинарного наказания последних в "-6" очков.

В свою очередь, "Днепр" в первом круге набрал 10 очков - 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений.

В матче первого круга "Днепр" разгромил "Волынь" на своем поле со счетом 5:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с минимальным преимуществом является "Днепр". На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,79 к 1, на ничью - 3,20 к 1, а на победу "Днепра" - 2,39 к 1.

Матч "Волынь" - "Днепр" начнется в Луцке в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".