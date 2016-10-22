Премьер-лига, 12-й тур, "Карпаты" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле "Сталь" из Каменского.

Встречаются команды, который занимают в турнирной таблице 10-е и 12-е места.

Львовяне и их соперники выступают в нынешнем сезоне абсолютно одинаково - по 1 победе, 4 ничьих и 6 поражений. Разница только в том, что у "Стали" 7 очков, а у "Карпат" - 1. Львовский клуб был подвергнут дисциплинарному наказанию в "-6" очков.

Вместе с тем, в первом круге соревнований "Карпаты" одержали крупную победу на поле "Стали" - 3:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом являются "Карпаты". На победу хозяев поля ставки принимаются из рассчета 2,37 к 1, в то время как на ничью - 3,06 к 1, а на победу "Стали" - 2,92 к 1.

Матч "Карпаты" - "Сталь" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-транлсяцию игры проведет телеканал "2+2".