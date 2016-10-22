В России выбрали талисман чемпионата мира по футболу 2018
00:59, 22 октября 2016Футбол
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Официальным талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, стал волк.
Волка зовут Забивака / twitter.com/fifaworldcup_ru
Он набрал 52,8% голосов, пишет Дождь.
На втором месте оказался тигр (26,8%), на третьем — кот (24%).
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Победителя объявили заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и бразильский футболист Роналдо.
Виталий Мутко сообщил, что волка зовут Забивака.
«Он мал да удал. Нет никого быстрее, напористее и проворнее волка с мячом», — говорится в видеопрезентации волка.
Голосование проходило с 23 сентября. В нем приняли участие более миллиона человек.
Авторами всех трех финалистов стали студентки российских художественных вузов.
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