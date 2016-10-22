В России выбрали талисман чемпионата мира по футболу 2018

Он набрал 52,8% голосов, пишет Дождь.

На втором месте оказался тигр (26,8%), на третьем — кот (24%).

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Победителя объявили заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и бразильский футболист Роналдо.

Виталий Мутко сообщил, что волка зовут Забивака.

«Он мал да удал. Нет никого быстрее, напористее и проворнее волка с мячом», — говорится в видеопрезентации волка.

Голосование проходило с 23 сентября. В нем приняли участие более миллиона человек.

Авторами всех трех финалистов стали студентки российских художественных вузов.