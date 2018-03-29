Украина в еврокубках: один конкурентоспособный из трех

Третья игровая неделя еврокубкового сезона 2016/17 вновь ничем не поразила. "Шахтер" разгромил "Гент" и в очередной доказал, что является явным фаворитом в своей группе Лиги Европы, "Заря", хоть и очень старалась, но не смогла свести даже вничью матч с "Фейеноордом", а вот киевское "Динамо" вновь показало, что находится в далеко не самой лучшей форме.

"Динамо" - провал ценою в плей-офф

Позади всего три тура, но киевское "Динамо" провело их так, что шансов на выход в плей-офф у команды почти не осталось. Более того, всё идет к тому, что команда Реброва не займет даже 3-го места. А ведь в таком случае никакой еврокубковой весны у киевлян не будет. И это после 1/8 финала ЛЧ в минувшем сезоне…

После провального матча Премьер-лиги с одесским "Черноморцем" тренер киевлян Сергей Ребров пошел на серьезные перестроения в середине поля. Отчасти они были вынужденными, поскольку в результате очередной травмы надолго вылетел Денис Гармаш. А вот решение оставить на скамейке Сергею Рыбалку довольно смелое. Это главный игрок "Динамо" в центре поля и единственный, кто может в равной степени эффективно разрушать атаки соперника и конструировать созидательную игру своей команды. Но в том, что Рыбалка остался в запасе, виноват только он сам, ведь в последнее время Сергей выглядел крайне неубедительно.

Таким образом, треугольник киевлян в середине выглядел так: Корзун – Федорчук – Сидорчук. В остальном же Ребров обошелся без сюрпризов. Место в воротах уже привычно занял Рудько, в центре обороны на безальтернативной основе играют Хачериди и Вида, на флангах – Данило Силва и Антунеш, а впереди мы увидели Ярмоленко, Дерлиза Гонсалеса и Жуниора Мораеса.

По игре с Бенфикой предъявлять претензии можно едва ли не каждому игроку, вышедшему на поле «Олимпийского». Но есть вопросы и к самому Реброву. И главный из них звучит так: как он собирался выигрывать у "Бенфики" с двумя чистыми опорниками (Корзун и Федорчук)? Впрочем, это не значит, что только эти ребята были слабым звеном в составе "Динамо". Пенальти на ровном месте привез в наши ворота Антунеш. Его же постоянно переигрывали игроки "Бенфики" на правом фланге лиссабонской атаки. Федорчук вообще растворился на поле. А в атаке был заметен только Ярмоленко, тогда как Дерлиз и Жуниор снова действовали крайне неэффективно.

Как и в предыдущих матчах с "Наполи" и "Бешикташем", у нас снова получился явный перекос между первым и вторым таймами. Первый опять получился откровенно слабым, а во втором киевляне изо всех сил пытались что-то исправить, но эти попытки носили хаотичный характер, где желание преобладало над холодным расчетом, где мы так и не дождались грамотных позиционных атак с попыткой надавить на слабые места соперника.

"Бенфика" победила заслуженно. И хотя сама игра выглядела вполне равной, именно "Бенфика" была той командой, которая четко представляла, чего она хочет и каким образом она будет добиваться своей цели. Динамо же плыло по течению. Замены вроде бы усилии игру, снова активно включился Цыганков, но постоянно становиться палочкой-выручалочкой на уровне ЛЧ 18-летний парень пока не может.

Кризис ли это? Сергей Ребров от этого слова старательно открещивается, а вот Игорь Суркис в своих оценках не сдерживается. О кризисе он говорил еще тогда, когда "Динамо" проигрывало "Ворскле", "Наполи" и "Заре". Потом были победные матчи с "Олимпиком" и "Звездой", и вот снова две неудачи подряд. Если искать ответ на поставленный вопрос, то он будет, скорее, утвердительным. Похоже, "Динамо" находится в неком тупике, выход из которого пока не виден. По крайней мере, Сергей Ребров его разглядеть не может. Несмотря на вроде бы как полученный от президента клуба карт-бланш на использование молодых игроков, на поле выходят те же, кто и прежде. Исключение составляет Цыганков, но это как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило.

Ребров упорно доверяет тем, с кем не хотел работать Рауль Рианчо. Испанец предлагал довольно серьезно обновить команду, но к его мнению не прислушались. В результате Рауль покинул "Динамо" и теперь работает на благо сборной. Пока он работал в тандеме с Ребровым, всё время велись разговоры о роли испанца в "Динамо". Поговаривали, что именно Рауль является главным человеком в тренерском штабе, а Ребров занимает эту позицию всего лишь номинально.

Теперь же мы наблюдаем за "Динамо" без Рауля. И не можем понять, в какой футбол играет команда. Если это наработки Рауля, то почему они не работают? Если Ребров строит что-то свое, то почему у него не получается. Очевидно, если так пойдет и дальше, то вскоре у "Динамо" появится новый тренер. Нельзя забывать, что Ребров – тренер молодой, не имеющий за спиной серьезного опыта в разных жизненных ситуациях. Впервые за время самостоятельной работы с "Динамо" он столкнулся с серьезными проблемами, и, как видим, пока не может с ними справиться. Со стороны кажется, что Ребров растерян и не знает, что делать дальше. Точнее, он предпринимает некоторые шаги, но они не приносят никакого результата. А тем временем кризис только усугубляется, настроения в команде нет, да и не видно, что команда горой стоит за тренера. Складывается впечатление, что пока что защищать Реброва готов только Игорь Суркис. На словах он это делает регулярно. Но мы то прекрасно знаем, что при принятии радикальных решений Суркис как раз не очень терпелив и выдержан.

"Шахтер": не заметил "Гент"

"Шахтер" продолжает свое победное шествие по Лиге Европы и, наряду с "Зенитом" и "Шальке", выиграл все три матча группового турнира. Конечно, нужно делать скидку на уровень соперников (у той же "Зари" они значительно сильнее). Но нельзя отметать и силу самого "Шахтера".

В отношении "Шахтера" тоже интересовал вопрос, как команда отреагирует на неудачу в чемпионате. Как видим, выводы были сделаны правильные и быстрые. Похоже, Паоло Фонсека больше всего опасался недооценки "Гента" со стороны своих подопечных. Он постоянно акцентировал внимание на силе бельгийского клуба. Говорил, что именно "Гент" – главный конкурент "Шахтера" в нынешней Лиге Европы. И похоже, Фонсека достучался до своих игроков. Хотя даже в такой игре проблемы у "Шахтера" были.

Скажем, первый тайм соперники провели на равных. Разница заключается в том, что "Шахтер" свои моменты реализовал, а "Гент" – нет. Хотя моменты у бельгийцев были не менее опасными. Нужно отметить, что в обороне "Шахтер" действовал не слишком собранно и позволял сопернику слишком много. Если бы первый тайм закончился со счетом 2-2, это было бы вполне логично. С другой стороны, умение реализовать свои моменты, это один из главных показателей класса. А он у "Шахтера" априори выше, и в этом мы убедились во втором тайме, когда горняки раз за разом ловили бельгийцев на контратаке.

Очевидно, что "Шахтер" на голову сильнее своих соперников по группе. Проблем с выходом в 1/16 финала у команды Фонсеки не будет. Вполне возможно, с четвертого или пятого тура португалец начнет выпускать на поле молодежь, и это будет вполне оправдано.

"Заря": проигрыш при прочих равных

"Заря" отправлялась в Роттердам, имея в активе одно очко и очень достойные по качеству матчи с "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед" в двух предыдущих турах. У нас снова была надежда, что соперник будет смотреть на команду Вернидуба сверху вниз, но на сей раз она не оправдалась. Было заметно, что наставник "Фейеноорда" изучил игру луганчан вдоль и поперек, в результате чего все сильные стороны "Зари" были нивелированы.

"Фейеноорд" играл спокойно и прагматично. Это была не недооценка соперника, а попытка победить малой кровью. В воскресенье "Фейеноорду" играть против "Аякса" в чемпионате, и для роттердамцев это главный матч на данный момент. "Убиваться" ради победы над "Зарей" никто не собирался. Некоторые лидеры, в том числе и Кюйт, остались на скамейке запасных.

Прежде всего хозяева не дали сыграть сопернику. И им это удалось. "Заря" выглядела значительно слабее, чем в двух предыдущих матчах. Конечно, если бы ни единственный гол, забитый в результате грубейшей ошибки Сивакова, даже из такой игры вполне можно было выудить ничью. К тому же у луганчан было несколько неплохих выходов из обороны в контратаку, но распорядиться ими эффективно подопечные Вернидуба не сумели. А после пропущенного мяча предложить что-то в ответ гости не смогли.

Теперь стало очевидно, что бороться за выход из такой группы "Заря" не в состоянии. Точнее, это было ясно и раньше, но хотелось помечтать, понервничать, поболеть. "Заря" ни в коем случае не разочаровала. Она играла честно, смело и решительно. Играла, как могла. Другое дело, что на фоне таких соперников может она немного. Но это беда не "Зари", а всего нашего футбола.

Кирилл Стадниченко